وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

أعلن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وفاة صهره متأثرا بفيروس كورونا





وقال مرتجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون..توفي أخي وصهري، المستشار مدحت مصطفى رفعت؛ متأثرًا بفيروس كورونا اللهم اغفر له وارحمه وعافه، وأعف عنه، وألهمنا والعائلة وكل محبيه الصبر على فراقه، وألحقنا به على الإيمان الكامل"











