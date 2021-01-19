وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

أعلن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وفاة صهره متأثرا بفيروس كورونا
وقال مرتجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون..توفي أخي وصهري، المستشار مدحت مصطفى رفعت؛ متأثرًا بفيروس كورونا اللهم اغفر له وارحمه وعافه، وأعف عنه، وألهمنا والعائلة وكل محبيه الصبر على فراقه، وألحقنا به على الإيمان الكامل"
ويعقد خالد مرتجي العديد من الجلسات خلال الأيام الحالية للإعداد لرحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للاندية