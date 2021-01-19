رسميا.. إيقاف ميسي مباراتين بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني





وتلقى ميسي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بعد الاعتداء بالأيدي ضد لاعب أتلتيك بلباو، أسيير فيلاليبري.









ومن المقرر أن يعود ميسي للمشاركة مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو، في المباراة المقرر لها يوم 31 يناير الجاري، بمسابقة الدوري.





يذكر أن برشلونة خسر نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراتين بعد طرده أمام أتلتيك بلباو، أول أمس، الأحد، في نهائي السوبر الإسباني.