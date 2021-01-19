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رياضة

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:33 ص
مباراة الأهلي والبنك
مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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محمد السعيد
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية بشأن محمد سلامة، حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.


وقال إبراهيم فايق، في برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "من الضروري جدا أن أشير إلى مفاجأة، وهي أن محمد سلامة، حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو حكم دولي لكرة الصالات".

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وأضاف: "هذا يعني أن محمد سلامة لا يحكم مباريات دولية عادية خارج مصر، وإنما يحكم مباريات كرة صالات فقط".


وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، أمس الاثنين، إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة بمباراة البنك الأهلي بالدوري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.


ويغيب محمد الشناوي عن مباريات المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش، في مسابقة الدوري.



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