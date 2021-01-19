بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وأضاف: "هذا يعني أن محمد سلامة لا يحكم مباريات دولية عادية خارج مصر، وإنما يحكم مباريات كرة صالات فقط".

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، أمس الاثنين، إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة بمباراة البنك الأهلي بالدوري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.







