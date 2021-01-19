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اقتصاد

التخطيط: توجيهات سياسية بوضع خطة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي

أكد جميل حلمي مساعد وزيرة وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في الفترة الحالية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط.


وأشار جميل حلمي في تصريحات له، إلى أن هاك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.


وأوضح حلمي أن الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه.

 

ولفت  إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية.

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