تعرف على أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

ارتفعت مؤشرات البورصات العربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربحت البورصة المصرية 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم رغم تراجعها في بداية التعاملات، كما شهدت أيضا بورصة الكويت والأردن والبحرين ارتفعا أيضا وكذلك الفلسطينية والعراقية، فيما تراجع مؤشر سوق المال السعودي .

البورصة ترتفع وتربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه، وذلك بعكس ادائها الذي شهد تراجع نسبي بمستهل ومنتصف التعاملات.





اقرأ أيضا..دراسة تكشف كيف أثرت أزمة كورونا على القطاع الخارجي المصري والفجوة التمويلية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، فيما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة.

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8901.87 نقطة

أ غلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8901.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.





بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر10 نِقَاط ليبلغ مستوى 17ر5673 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر335 مليون سهم تمت عبر 11844 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار كويتي.





وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر22 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4653 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر252 مليون سهم تمت عبر 7069 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار كويتي.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر4 نِقَاط ليبلغ مستوى 57ر6191 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 4775 صفقة بقيمة 9ر33 مليون دينار.

مؤشر البورصة العراقية يغلق مرتفعا

اغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.20% , متوقفا عند 489.43 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 9 شركات، وانخفاض اسهم 4 اخرى, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة 9,241,793,618 سهما, بقيمة 3,975,319,761 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 374 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.

مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 99ر0%

أغلق مؤشرُ سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر3679 نقطة مرتفعًا بـ 2ر36 نقطة بنسبة 99ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 52ر3643 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و919 ألفًا و669 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول .

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 161ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 28ر20 مليار ريال عماني.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.54% ما يعادل 2.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 481.02 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 175,216 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 291,955 دولارًا نفذت من خلال 131 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.89%، عند مستوى 1740.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3158 صفقة.





تباين أداء مؤشري البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,451.42 بانخفاض قدره 2.81 نقطة عن معدل الإقفال السابق، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.60 بارتفاع قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.





وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و94 ألفا و926 سهما بقيمة إجمالية قدرها 707 آلاف و969 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.