استعان بكلمات نزار قباني.. قرقاش يعلق على تسجيل الإمارات رقما قياسيا في تطعيم كورونا

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، على تخطي بلاده توزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقال "قرقاش"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "الإمارات تتخطى المليونين جرعة من إجمالي لقاح كوفيد- 19 لسكان الدولة.. وأضيف، وبتصرف، من الراحل الكبير نزار قباني: ما زلت تسألني عن سيرة وطني.. سجل لديك إذن ما أنت تجهله".





وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت بأن الإمارات تخطت، اليوم الثلاثاء، حاجز المليونين جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19".





وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تخطي البلاد حاجز 2 مليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ المجموع 2.065.367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.





وقالت الوزارة إنه ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.





وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق الإمارات لذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان يأتي تأكيدا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد 19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.