تطعيم أول سيدتين بلقاح كورونا في البرازيل .. فيديو

تلقى امرأتين مقيمتين بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل أول جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتصبحا أول شخصين يتم تلقيحهما في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها البرازيل ضد كورونا.

وأمام الوضع الصحي الكارثي الذي تشهده البلاد بسبب التفشي الكبير للفيروس واكتظاظ المستشفيات ونفاد الأكسجين قررت الحكومة تقديم حملة التطعيم يومين فى محاولة الحد من الضغط المتزايد خاصة من طرف المعارضة.





وتلقت كل ثيرزينها دا كونسيكاو، البالغة من العمر 80 عامًا والممرضة دولسينيا دا سيلفا صاحبة الـ 59 عامًا الجرعة الأولى من لقاح كورونافاك بحضور الحاكم المؤقت لريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو وعمدة ريو دي جانيرو إدواردو بائيس.





و تأتي الدفعة المتسارعة للقاح بعد أن أعطت هيئة مراقبة الأدوية البرازيلية موافقة طارئة على استخدام جرعتين من اللقاح. واختارت حكومة الرئيس اليميني المتطرف جائير بولسونارو استخدام اللقاحين الصيني كورونافاك والبريطاني أسترازينيكا- جامعة أكسفورد.



