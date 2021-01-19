بالكاجوال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هبة مجدي ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.





وتألقت بها هبة مجدي ، ببنطالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوفر جذاب باللون البينك الذى يبرز جمالها واناقتها، وانتعلت حذاء رياضي لأكمال ظهورها.





واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.





ومن الناحية الجمالية، اختارت ماكياج جذاب يعتمد على الألوان الترابية الناعمة الذى يبرز جمال عيونها ، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها.



