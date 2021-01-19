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مرأة

بالكاجوال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:59 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وتألقت بها هبة مجدي، ببنطالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوفر جذاب باللون البينك الذى يبرز جمالها واناقتها، وانتعلت حذاء رياضي لأكمال ظهورها.

واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ماكياج جذاب يعتمد على الألوان الترابية الناعمة الذى يبرز جمال عيونها ، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.
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