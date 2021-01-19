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رياضة

رضا شحاتة يكشف موقفه من دعم الجونة بصفقات والتعاقد مع كريم بامبو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:08 م
الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
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محمد رشاد
كشف رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة موقف ناديه من التعاقد مع كريم بامبو لاعب الزمالك مبديًا عدم شعوره بالقلق على فريقه رغم تلقيه الهزيمة الأولى في الدوري في الموسم الجاري على يد الزمالك.

وقال رضا شحاتة عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "حتى لو ستخسر يجب أن يكون لك شكل وطريقة لعب واضحة للجميع، لم نبدأ المباراة بالقوة التي طلبتها من اللاعبين والزمالك بدأ بقوة أكبر وسجل هدف المباراة الوحيد".

وتابع "بعد ذلك استحوذنا على الكرة وسيطرنا على المباراة واعتمد الزمالك على المرتدات السريعة وكنا أفضل في الشوط الثاني لكننا لم نستطع تسجيل الأهداف".

وشدد "لم نبدأ المباراة بجدية وهذا أثر علينا لذلك استقبلنا هدفا".

وعن هل يعاني الجونة هجوميا بعد رحيل والتر بواليا للأهلي قال: "لا فلدينا كريم الطيب وإدريس مبومبو ويحتاج بعض الوقت للتأقلم فقط".

وبسؤاله هل يضم الجونة كريم بامبو لاعب الزمالك أجاب رضا شحاتة "بنسبة كبيرة لا يوجد قادمين أو راحلين للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية".

وعاد رضا شحاتة للحديث عن اللقاء وقال: "لست قلقا على الجونة أقلق فقط لو لم يكن لدينا شكل واضح في الملعب، النتيجة مهمة بالطبع لكن الأهم أن هناك شكل واضح لنا نحافظ عليه".

وأتم "أقول للاعبين خسرنا ولا توجد مشكلة هذا يحدث وعلينا التركيز في المباريات المقبلة والفوز باللقاء المقبل".
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