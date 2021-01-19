رضا شحاتة يكشف موقفه من دعم الجونة بصفقات والتعاقد مع كريم بامبو

كشف رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة موقف ناديه من التعاقد مع كريم بامبو لاعب الزمالك مبديًا عدم شعوره بالقلق على فريقه رغم تلقيه الهزيمة الأولى في الدوري في الموسم الجاري على يد الزمالك.





وقال رضا شحاتة عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "حتى لو ستخسر يجب أن يكون لك شكل وطريقة لعب واضحة للجميع، لم نبدأ المباراة بالقوة التي طلبتها من اللاعبين والزمالك بدأ بقوة أكبر وسجل هدف المباراة الوحيد ".



