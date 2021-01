منصة حصص مصر تذيع بثاً مباشراً لمراجعة اللغة الإنجليزية لـ 2 ثانوي.. اليوم

تقدّم اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، منصة حصص مصر، بثاً مباشراً جديداً لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.





ومن المقرّر أن تقدّم منصة حصص مصر خلال هذا البث، مراجعة لغة إنجليزية لدرس "Present and Past Necessity and Lack of Necessity" لطلاب الصف الثاني الثانوي.





وسوف تقدم هذا البث الأستاذة منى محمد رشاد والتي تعد من أشهر معلمي اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم .





وستتيح منصة حصص مصر خلال هذا البث المباشر، إمكانية أن يعلق الطلاب بأسئلتهم واستفساراتهم ، لتتم الإجابة عنها بشكل تفاعلي خلال نفس البث.