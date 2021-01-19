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فن

حان الآن لـ أدهم نابلسي تحقق ٢٩ مليون مشاهدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" للفنان أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا حيث كسر حاجز الـ 29 مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من شهر على طرح الأغنية عبر اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجاية بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.
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