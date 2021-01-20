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سيارات

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:00 ص
جيلي
جيلي
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كريم عاطف

أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات نهاية العام الماضى أنها ستُطلق أكبر سيارة كروس أوفر لها فى الأسواق خلال العام الجارى تحت اسم KX11 .

ونشرت "جيلي" بعض من الصور التشويقية للسيارة KX11 الغير مموّه بالرغم من أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه السيارة الكروس أوفر الجديدة ، ولكنها تنوي بناء السيارة على منصة CMA التي تم تطويرها بالاشتراك مع فولفو .

وظهرت السيارة جيلى KX11 من خلال الصور الجديدة التى نشرتها الشركة بدون تمويه، بجزئها الأمامي والتصميم الجانبي والشبكة الأمامية الجديدة .

وتتميز الواجهة الأمامية للسيارة جيلي KX11 الكروس أوفر بالعدوانية الشديدة من بين طرازات شركة جيلي وتميزها بشكلها العضلي الذي يوحي بالقوة.

ويؤكد الخبراء أن السيارةKX11  ساتى بنظام هجين خفيف بسبب أنها مبنية على منصةCMA ، بالإضافة إلى فتحة تهوية ضخمة على الإكصدام الأمامي مع مصابيح أمامية مربعة في صفين منقسمين على شكل بكسلات من إضاءة LED وتظهر تقاطعات الإضاءة واضحة، مع خطوط واضحة واحدة على غطاء المحرك.

كما توجد خطوط طولية في الهيكل، وتصميم العجلات على شكل المروحة، وهذا يؤكد أن تصميمات فولفو قد سيطرة على السيارة الجديدة، ويبدو أن المصابيح الخلفية النحيفة الملتفة تبدو مشابهة لتلك الموجودة في سيارة أوكافانجو من جيلي.

وأوضحت شركة جيلي أن السيارة الجديدة التى تدعى KX11 سيتم إطلاقها خلال هذا العام، مع احتمالية تغير اسمها، ولكن هذا غير مؤكد حتى الآن.

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر
شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر
شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر
شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر
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