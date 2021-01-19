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المنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا بخصوص السياحة الداخلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:48 م
السياحة
السياحة
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البهي عمرو
قال "بيتر ناثان"، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن مبادرة "شتّي في مصر"، مبادرة حكومية لإنعاش السياحة الداخلية وهدفها دعم وتشجيع السياحة بشكل عام، والوزارات تعمل على توفير تخفيضات للمواطنين.

وأضاف "ناثان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن التخفيض يصل لـ 25%، وسعر تذكرة الطيران الداخلى تتراوح بين 1500 جنيه و2000 جنيه ذهابًا وعودة.

ولفت عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المبادرة بدأت من 15 يناير وحتى 28 فبراير، وستكون هناك خدمات فندقية ووجبات مميزة.

وأشارت إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين على المبادرة، والدولة تقدم كل الدعم للمواطنين، منوهًا بأن السياحة الخارجية بها مشكلات بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وتابع أن سعر تذكرة الطيران لـ الأقصر بـ 1500 جنيه وأن الكرسي الأول نفس سعر الكرسي الأخير، وتذكرة الطيران لـ شرم الشيخ والغردقة 1800 جنيه وسعر التذكرة لـ مرسي علم بـ 2000 جنيه.

وتابع أن سعر الإقامة بالفنادق تبدأ بـ 300 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بفنادق ثلاث نجوم وبحد أقصى 750 جنيهًا، فى الفنادق 5 نجوم، وهذا المبلغ شامل الضريبة.

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