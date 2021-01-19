زاهي حواس: حديث أحمد كريمة عن إثارة المومياوات فرقعة إعلامية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.





وأضاف الدكتور زاهي حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عرض المومياوات في متحف الحضارة فيه تمجيد لمصر وعظمتها وحضارتها، بعيدا عن إهانة المومياوات أو آثارتهم.



