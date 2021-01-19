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زاهي حواس: حديث أحمد كريمة عن إثارة المومياوات فرقعة إعلامية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:10 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عرض المومياوات في متحف الحضارة فيه تمجيد لمصر وعظمتها وحضارتها، بعيدا عن إهانة المومياوات أو آثارتهم.

وأوضح أن حديث الدكتور أحمد كريمة "فرقعة إعلامية"،و استغلال الدين في سبيل رأي غير علمي خطأ ولا احترم ذلك، مؤكدا أن المومياوات تمجد الملوك، من خلال عمليات التحنيط، والتاريخ الكامل للملوك
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