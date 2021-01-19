مستقبل وطن بالفيوم يلتقي الأهالى لرصد ومناقشة احتياجات القرى

تواصل اللجنة المشكلة من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم لقاءتها لحصر احتياجات مركز يوسف الصديق والشواشنة .

وذلك تفعيلا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الفيوم والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير القري بمركز ويوسف الصديق والشواشنة والتي تم اختيارها ضمن المبادرة علي مستوي الجمهورية وتحت اشراف النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة عضو مجلس الشيوخ .

برئاسة علي غيث أمين مساعدالحزب وعضوية حسين الفرخ أمين مركز الشواشنة وأحمد عبد الحميد امين مركز يوسف الصديق ومنتصرنضر امين اعلام المحافظه وعلاء شيلابى أمين الزراعه والرى وسالم فتيح امين العلاقات العامه مصطفي ابو حمد امين السياحة والآثار و شعيب مصري امين مساعد التنظيم .

وذلك لوضع خطة لرصد وتحديد احتياجات القري بالمركز وحصر المشكلات العاجلة واقتراح الحلول والمبادرات حيث تركزت مطالب الاهالى مابين رصف طرق وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومه وتطوير الوحدات الصحيه وتزويدها بالكوادر البشرية ودعم القرى باعمدة الاناره والكابلات الهوائيه وتطوير مراكز الشباب وتطويروتحسين الرى وتحسين خدمة ومكاتب البريد هذا وسوف تقوم اللجنة بعمل تقرير مفصل بما توصلت الية من خلال الحوار المجتمعي مع الأهالي لرفعة الي امين المحافظة تمهيدا لطرحة علي الجهات المعنية لإتخاذ القرار

يأتي ذلك في إطار جهود حزب مستقبل وطن لتحقيق المشاركة المجتمعية ودعم ومساندة الحكومة في التعرف علي احتياجات اهالينا بالنجوع والعزب والقري .

من جانب أخر :أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها فى خطط التطوير المزمع تنفيذها.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب شريف والي بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، و سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.





في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي يوسف الصديق، مؤكدًا أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجًا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.





وأكد المحافظ أن القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسيىة لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.



