مستقبل وطن بالفيوم يلتقي الأهالى لرصد ومناقشة احتياجات القرى

تواصل اللجنة المشكلة من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم لقاءتها لحصر احتياجات مركز يوسف الصديق والشواشنة .
وذلك تفعيلا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الفيوم والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير القري بمركز ويوسف الصديق والشواشنة والتي تم اختيارها ضمن المبادرة علي مستوي الجمهورية وتحت اشراف النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة عضو مجلس الشيوخ .
برئاسة علي غيث أمين مساعدالحزب وعضوية حسين الفرخ أمين مركز الشواشنة وأحمد عبد الحميد امين مركز يوسف الصديق ومنتصرنضر امين اعلام المحافظه وعلاء شيلابى أمين الزراعه والرى وسالم فتيح امين العلاقات العامه مصطفي ابو حمد امين السياحة والآثار و شعيب مصري امين مساعد التنظيم .
وذلك لوضع خطة لرصد وتحديد احتياجات القري بالمركز وحصر المشكلات العاجلة واقتراح الحلول والمبادرات حيث تركزت مطالب الاهالى مابين رصف طرق وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومه وتطوير الوحدات الصحيه وتزويدها بالكوادر البشرية ودعم القرى باعمدة الاناره والكابلات الهوائيه وتطوير مراكز الشباب وتطويروتحسين الرى وتحسين خدمة ومكاتب البريد هذا وسوف تقوم اللجنة بعمل تقرير مفصل بما توصلت الية من خلال الحوار المجتمعي مع الأهالي لرفعة الي امين المحافظة تمهيدا لطرحة علي الجهات المعنية لإتخاذ القرار
يأتي ذلك في إطار جهود حزب مستقبل وطن لتحقيق المشاركة المجتمعية ودعم ومساندة الحكومة في التعرف علي احتياجات اهالينا بالنجوع والعزب والقري .
ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ١٠٠٠ قرية.. محافظ الفيوم يجري أول حوار مجتمعي مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق