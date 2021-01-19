نصب على أحدهم .. ضبط المتهمين بخطف عربى الجنسية فى الإسماعيلية

تبلغ لمركز القنطرة غرب أمن الإسماعيلية قيام مجهولان باقتياد شخص يحمل جنسية أحدي الدول العربية 39 سنه مُقيم دائرة المركز من أحد المقاهي واحتجازه ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ مالي.





تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا موظف 31 سنه وعاطل 37 سنه وعاطل35 سنه ومالك مركز للدورات التدريبية 38 سنه .





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبرفقته المجني عليه وضبط المتهمين الثاني والثالث بمحل إقامتهما.





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظرًا لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لأحدي الدول الأجنبية إلا أنه لم يفي بذلك ولم يرد المبلغ فعقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير استرداد المبلغ واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه.





وأرشده الثاني والثالث عن مكان تواجد المجني عليه بالمقهى نظير تحصلهما على مبلغ مالي منه واشترك معه الرابع في اقتياد المجني عليه من المقهى بسيارة واحتجازه بالشقة محل اقامته والاتصال بأهليته ومساومتهم على دفع المبلغ المالي.





وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.