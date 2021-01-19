اتحاد طلاب حاسبات حلوان: مسابقات أون لاين خلال إجازة نصف العام.. تفاصيل

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .









وفى هذا الاطار اعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن خطها لاجازة نصف العام حيث قررت الكلية تنظيم ٨ مسابقات فمية وثقافية بنظام الاون لاين .









و اوضح اتحاد الطلاب انه للاشتراك بالمسابقة يجب على الطلاب ارسال الكارنيه الخاص بهم و الفرقة الملتحق بها للصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية على الفيسبوك و المسابقة التى يود الطالب الاشتراك بها و الفيديو الخاص بها .







