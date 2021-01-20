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رياضة

رضا عبدالعال: الجونة كان أفضل من الزمالك.. وباتشيكو لم تظهر بصماته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:51 ص
الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
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محمد رشاد
أكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن فريق الجونة كان جيدا للغاية أمام الأبيض والأكثر استحواذا في مباراة الأمس.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الجونة كان مسيطرا ومستحوذا على الكرة وأفضل من الزمالك وباتشيكو لم تظهر بصماته حتى الآن مع القلعة البيضاء على الرغم من الانتصارات".

وأضاف: "تألق إمام عاشور إبداع شخصي منه وليس بسبب المدير الفني، واللاعب جعل لاعبي الدوري المصري يرغبون فى التسديد خلال المباريات".

وانفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز بفوز صعب على الجونة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة في لقاء احتضنه استاد بترسبورت.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 19 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب في أخر 5 مواسم، مُستغلًا تعثر الأحمر بالتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي.

وتجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث، لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من الأهلي والزمالك، بسبب تأجيل مباراة القمة بين الفريقين إلى أجل غير مسمى.
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