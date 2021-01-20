نجلة بايدن تخرج عن صمتها وتعلق على كسر ميلانيا ترامب لتقاليد البيت الأبيض

كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بمثابة تيار لا نهاية له من الدراما، أولًا ، كانت الانتخابات نفسها مريرة، حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي والرئيس المنتخب جو بايدن الإهانات ذهابًا وإيابًا كما لو كانا يلعبان، حيث وصف دونالد ترامب بايدن بـ "جو النائم" وبايدن وصف ترامب بأنه "عنصري".





وبعد ذلك، أثار ترامب ضجة عندما أعلن قبل الأوان أنه الفائز في الانتخابات على تويتر بعد ساعات فقط من فرز الأصوات، وفقًا لـ CNBC.

وفي مرحلة ما، طالب أيضًا بإيقاف فرز الأصوات لأنه يعتقد أن العديد منها كان مزورًا.

وفي الواقع، لم يسلم ترامب بخسارته في الانتخابات إلا بعد أن اقتحم مثيري الشغب مبنى الكابيتول احتجاجًا على إنهاء الكونجرس تصويت الهيئة الانتخابية في 6 يناير 2021.

وتم عزل الرئيس للمرة الثانية خلال رئاسته، وهذه المرة بسبب التحريض على العنف من خلال تصريحاته المؤدية إلى التمرد.

وكان رد الفعل على نتيجة الانتخابات غير مسبوق؛ لذلك، توقفت العديد من التقاليد، والآن ، يتم ترك شخص آخر رسميًا تحت الغبار - وهو أكدته ابنة جو بايدن.



وعلى الرغم من أن ميلانيا ترامب أقل صوتًا من زوجها، إلا أنها لا ترحب أيضًا بعائلة جديدة تدخل البيت الأبيض.

وفي الواقع، لم تحدد موعدًا للاجتماع الرسمي التقليدي مع السيدة الأولى القادمة الدكتورة جيل بايدن.

