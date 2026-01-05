اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك

تستقبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بلاغات المواطنن عبر الخط الساخن 19165، حيث يتم التحرك الفوري إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.



وفي حال التعرض لحادث عقر، يتم التواصل مع الخط الساخن 105 للاستعلام عن أقرب وحدة صحية أو مستشفى يتوافر بها مصل السعار، على أن يحصل المصاب على اللقاح مجانًا.



وفي هذا الإطار، يتم حاليًا تشكيل لجان متخصصة للانتشار في مختلف المحافظات بهدف السيطرة على انتشار الكلاب الضالة، إلى جانب إيوائها داخل مراكز متخصصة (شيلتر) مُجهزة لهذا الغرض.



من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض السعار بين كلاب الشوارع، موضحًا أن حوادث الهجوم التي يتعرض لها بعض المواطنين لا ترتبط بالمرض، وإنما ترجع إلى شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما قد يدفعها إلى النباح أو الهجوم في بعض الأحيان.



وأوضح الأقنص أن الهيئة تطبق استراتيجية واضحة تعتمد على التطعيم ضد السعار وتعقيم الكلاب كحلين أساسيين للسيطرة على الظاهرة دون الإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا إلى أن أعداد الكلاب شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع دخول موسم التزاوج الذي تتضاعف فيه الأعداد بشكل كبير.



وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار استراتيجية مصر 2030، والتي تستهدف القضاء نهائيًا على سعار الكلاب، من خلال التوسع في برامج التطعيم والتعقيم، لا سيما خلال مواسم التكاثر.



وشدد رئيس الهيئة على أن التخلص من كلاب الشوارع باستخدام السم أو الخرطوش مرفوض تمامًا، ويتم استبداله بأساليب إنسانية وعلمية للحد من الزيادة العددية، موضحًا أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد ثلاث مرات سنويًا، بمعدل يصل إلى 12 جروًا في كل مرة، ما يجعل تعقيم الإناث ونزع الرحم أحد الحلول الفعالة لتقليل الأعداد على المدى المتوسط، باعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية.

تنفيذ برامج التطعيم والتعقيم



وتابع الأقنص: أنه يتم توفير عيادات بيطرية مجهزة على أعلى مستوى داخل مراكز الإيواء، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتنفيذ برامج التطعيم والتعقيم وفقًا للمعايير البيطرية المعتمدة".