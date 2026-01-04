قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

نهش ذراع طالب وعقر مسن ووفاته بالقليوبية.. الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين في المحافظات| ما القصة؟

كلب يعقر المواطنين
كلب يعقر المواطنين
قسم المحافظات

تسود حالة من القلق بين المواطنين في عدد من المحافظات بعد تعرضهم لهجمات كلاب ضالة في الشوارع، ما أثار الذعر وخوف الأهالي على سلامة أنفسهم وأطفالهم، وفيما يلي الحوادث التي وقعت مؤخراً.

 

بورسعيد 

 

أصدر الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قرارا باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي والذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية، أن الطفل المصاب تلقي الأمصال اللازمة كاملة و الأمصال المناعية فور وصولها إلي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير. 

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه فور علمه بالواقعة ومشاهدة صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل فى تلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعاءه للاحتجاز بالمستشفي اليوم.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية أنه ليس بالضرورة احتجاج حالات التعرض لعقر الكلاب ولكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة. 

بعد وفاة مسن وإصابة قس.. كلب ضال يعقر طالبا ويأكل جزءا من ذراعه ببورسعيد 

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

كلب يعقر مسنًا ببورسعيد 

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.

القليوبية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، لتضمنه سير شاب في أحد شوارع شبرا الخيمة بصحبة كلب، وتركه يتعدى أكثر من مرة على رجل مسن كان يجلس داخل خيمة بالشارع.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول، والذي يوثق الواقعة محل البلاغ.

مواقع التواصل الإجتماعى

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وتبين تعمده ترك الكلب الخاص به للاعتداء على الرجل المسن أكثر من مرة، في مشهد أثار استفزاز وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، كما تم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح والضحك، دون إدراك لعواقب تصرفه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كلب يعقر طفل بورسعيد القليوبية كلب يعقر مسن

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
