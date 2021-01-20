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سيارات

مشاهد تشويقية جديدة لسيارة تايكان كهربائية غامضة بالكامل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:59 ص
تايكان الغامضة
تايكان الغامضة
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كريم عاطف

كشفت شركة بورشه الألمانية المختصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي، مقطع فيديو تشويقياً جديدًا، يلمح بجدية إلى انضمام نسخة جديدة لـ تايكان .


ويظهر خلال الصور الملتقطة من مقطع الفيديو التشويقى ان السيارة الغامضة تقف بجانب تايكان 4S ، وتايكان توربو، وتايكان توربو S، و بالرغم من أن الإعلان تشويقي لا يكشف الكثير، ولكنه يشير إلى أن السيارة الرابعة قادمة قريبًا .


ولم توضح شركة بورشه عن اى تفاصيل عن هذه السيارة الغامضة ، ولكن الخبراء أكدوا أنها ليست تايكان كروس توريزمو، ويبدو أنها فئة أخرى من السيارة الكهربائية عالية الأداء.


وتوقع الخبراء ان السيارة الغامضة ستحصل على محرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة 408 حصان يستمد طاقته من بطارية سعة 79.2 كيلوواط/ساعة والتي تُتيح نطاق كهربي يصل إلى 414 كلم لكل شحنة.


ويمكن للعميل ان يحصل على حزمة Performance Battery Plus الاختيارية، والتي تزيد النطاق إلى 489 كلم لكل شحنة، كما أنها ترفع قوة المحرك إلى 476 حصان في وضع الأوفربوست.


واوضح الخبراء ان الاصدار الجديد الغامض الذى ستعلن عنه بورشه خلال الفترة القادمة سيكون عبارة عن طراز أساسي جديد من تايكان يحل محل تايكان 4S كالأرخص في التشكيلة قرارًا جيدًا، حيث يبلغ سعر 4S الآن 103,800 دولار .

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