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سيارات

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:00 ص
جيلي إمجراند GS
جيلي إمجراند GS
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كريم عاطف
نشرت شركة جيلى الصينية لتصنيع السيارات، عددا من الصور على العديد من صفحات الشبكة العنكبوتية الانترنت للسيارة جيلي إمجراند GS الجديدة ، بعد حصولها على تحديثات جمالية متسقة مع باقي مجال جيلي.

واوضحت الشركة ان السيارة إمجراند GS من فئة كروس أوفر كومباكت ، كما ستنطلق السيارة جيلي إمجراند GS فيس ليفت في السوق الصيني اولا خلال شهرين ثم بعد ذلك فى بعض اسواق العالم .

وحصلت السيارة جيلى إمجراند GS ، على شبك أمامي جديد واكصدامات ومصابيح مختلفة ولوحة قيادة جديدة، بالإضافة إلى بعض التحديثات التقنية المتوقعة لأنظمة السيارة.

وتستمد السيارة جيلي إمجراند GS قوتها من نفس المحرك السباق للطراز ، وهو محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 141 حصان، متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو CVT.

وكانت قد أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات نهاية العام الماضى أنها ستُطلق أكبر سيارة كروس أوفر لها فى الأسواق خلال العام الجارى تحت اسم KX11 .

ونشرت "جيلي" بعض من الصور التشويقية للسيارة KX11 الغير مموّه بالرغم من أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه السيارة الكروس أوفر الجديدة ، ولكنها تنوي بناء السيارة على منصة CMA التي تم تطويرها بالاشتراك مع فولفو .

وظهرت السيارة جيلى KX11 من خلال الصور الجديدة التى نشرتها الشركة بدون تمويه، بجزئها الأمامي والتصميم الجانبي والشبكة الأمامية الجديدة .
شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة
شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة
شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة
شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة
شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة
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