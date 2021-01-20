شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

نشرت شركة جيلى الصينية لتصنيع السيارات، عددا من الصور على العديد من صفحات الشبكة العنكبوتية الانترنت للسيارة جيلي إمجراند GS الجديدة ، بعد حصولها على تحديثات جمالية متسقة مع باقي مجال جيلي.





واوضحت الشركة ان السيارة إمجراند GS من فئة كروس أوفر كومباكت ، كما ستنطلق السيارة جيلي إمجراند GS فيس ليفت في السوق الصيني اولا خلال شهرين ثم بعد ذلك فى بعض اسواق العالم .





وحصلت السيارة جيلى إمجراند GS ، على شبك أمامي جديد واكصدامات ومصابيح مختلفة ولوحة قيادة جديدة، بالإضافة إلى بعض التحديثات التقنية المتوقعة لأنظمة السيارة.





وتستمد السيارة جيلي إمجراند GS قوتها من نفس المحرك السباق للطراز ، وهو محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 141 حصان، متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو CVT.





وكانت قد أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات نهاية العام الماضى أنها ستُطلق أكبر سيارة كروس أوفر لها فى الأسواق خلال العام الجارى تحت اسم KX11 .





ونشرت "جيلي" بعض من الصور التشويقية للسيارة KX11 الغير مموّه بالرغم من أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه السيارة الكروس أوفر الجديدة ، ولكنها تنوي بناء السيارة على منصة CMA التي تم تطويرها بالاشتراك مع فولفو .





وظهرت السيارة جيلى KX11 من خلال الصور الجديدة التى نشرتها الشركة بدون تمويه، بجزئها الأمامي والتصميم الجانبي والشبكة الأمامية الجديدة .