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أخبار العالم

رسميًا.. ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون المتهم بالاحتيال

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:30 ص
ترامب يعفو عن ستيف
ترامب يعفو عن ستيف بانون مستشاره السابق
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشكل رسمي، عفوا رئاسيا عن "ستيف بانون" المستشار السابق بالبيت الأبيض، وفقا لوكالة "رويترز".

واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.

وأفادت الوكالة بأن ترامب يعتزم العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض رسميا.

كما ينوي الرئيس الأمريكي إصدار قرارا بالعفو عن عمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.
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