بعد كثرة الحوادث.. نقل 77 مقبرة لتوسعة محور الشهيد بنطاق حي المقطم.. تفاصيل

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأعمال الجارية والمتعلقة بتوسعة الطريق الصاعد من محور الشهيد إلى هضبة المقطم، عن طريق إزالة صف من «مقابر غرب الأسمرات»، والمطلة مباشرة على المحور، والمعارضة لتوسعة طريق المحور وعددها 77 مقبرة حيث تمت إزالتها ونقلها لأماكن أخرى.





وقالت إن طريق محور الشهيد به 5 حارات مرورية فيما عدا الجزء المار بهذا المكان به 3 حارات فقط، وقد تم التوجيه من القيادة السياسية بتوسعة هذا الجزء، والذى قد تسبب فى وقوع عدة حوادث مرورية بهذا المكان.





وأكدت عبدالمنعم أن هذه التوسعة تتم تفاديا للحوادث المتكررة والتى كثرت الفترة الماضية وايضا لتسهيل الحركة المرورية بهذه المنطقة.





وأوضحت أنه تمت أيضا إزالة المخلفات والتراكمات المترتبة على أعمال الإزالة وجار العمل على خطة التوسعة .





وأشارت الى أنه جار إنشاء "سور حاجب" لحجب رؤية المقابر عن الطريق بناء على توجيهات القيادة السياسية وقد تم بالفعل صب القواعد الخرسانية المتعلقة بإقامة هذا السور .





وأضافت أنه جار دراسة إقامة حديقة أو منتزه بالمنطقة بالأرض الفضاء والقريبة من هذا المكان بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والرتش الموجود بهذه المنطقة وهذا من شأنه ان يكون متنزه للمواطنين بالإضافة إلى إضفاء مظهر حضارى وراق يتماشى مع خطة التطوير الجارية.





ياتى ذلك فى ضوء الاهتمام الدائم والعمل الجاد بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروعات القومية الجارية والهامة والتى من شأنها الارتقاء والتطوير وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطن حيث تتم هذه المتابعة والتنفيذ تحت قيادة واشراف مباشر من المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .



