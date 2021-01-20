يضم عود سيد درويش وبيجامة زكي طليمات وخطاب زوزو ماضي.. متحف الفنانين حلم نجوم الشاشة يتحقق





منذ سنوات وراود العديد من الفنانين، حلم إقامة متحف لهم يضم مقتنياتهم، باعتبارها جزء من الذاكرة الفنية بتاريخها الفلكلوري سواء كانت ذاكرة مسرحية أو موسيقية أو سينمائية لأن كل قطعة من عمل فني أو ملابس لفنان أو نظارة أو خطاب أو حتي حذاء ارتداه فنان في عمل فني هي أثر يجب اقتنائه فكل قطعة سيكون ورائها حكاية، وظل ذلك الحلم يراود الكثير منهم إلى أن تم تأسيسه بشكل مبدئي في المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

ويضم المتحف الذي أطلقته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم العام الناضي، العود النادر الذي كان يعزف عليه فنان الشعب سيد درويش، والبيجامة الخاصة بالفنان عمر الحريري، وملابس مسرحية "سفير جهنم" ليوسف بك وهبي وجواب أرسلته زوزو ماضي يحمل الكثير من الأسرار والحكايات النادرة والروب الذي ارتداه زكي طليمات في فيلم "يوم من عمري" وغيرها من النوادر التي يصل عددها بالآلاف.





وقال الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية إن متحف الفنانين حلم يسعي لخروجه إلي النور بشكل كبير، لأنه مشروع قومي كبير.





وأضاف أن وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم مهتمة جدا بهذا المشروع الثقافي الفني وتتابع تطوراته لحظة بلحظة ، كما يتابع أيضا ذلك المشروع الفنان والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، موضحا أنه كان من أهم توجيهات وزيرة الثقافة فيما يخص المتحف أن يتم طرح التراث للجمهور وعرضه بشكل متحفي محترف وقمنا بعمل " سيشنات " في المسارح لعرض نماذج من المقتنيات وبقي تحويل المركز بالكامل لمتحف وعملنا المقترح وبصدد تحويل المكان لمتحف للفن ورموزه لأن المقتنيات كثيرة وأصبحت مكدسة وتحتاج للعرض المتحفي المتخصص والمحترف وكنا نعمل بشكل سريع حتي جاء فيروس كورونا فحدث بطء بسبب الجائحة ، ولكننا نعمل ومستمرون في التجهيزات.





وأكد على أنه يتمنى خروج المشروع للنور في أسرع وقت لأن هناك عروض وإغراءات مالية تقدم لأبناء الفنانين ومحاولات من دول عربية لسحب البساط من مصر وجلب مقتنيات رموزها وشرائها ثم عرضها لديهم ولذلك تحرص الوزيرة الفنانة ايناس عبد الدايم أن تكون مقتنيات الفن المصري داخل مصر.

متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي هو ذاكرة مصر الثقافية والفنية ، ويتكون المتحف من قاعة بالدور الارضى تضم صالة وغرفتان ملحقتان بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى ،على الكسار ،وتوفيق الحكيم،وغيرهم ، كما يضم اعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطاالله وصور برتوريهات ، ونصوص مسرحية تراثية، وكتب للموسيقى، وبروجرامات، وملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى ،وملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق- وفاترينات لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضى.



