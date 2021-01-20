تفاصيل تسجيل استمارة بيانات ذوي الإعاقة للحصول على الأجهزة التعويضية

وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت في إتاحة تسجيل استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المشروع القومي للأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.





وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، يستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل.





ولفتت إلى أنه من خلال ملء الاستمارات يتم تحديد عدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن.





كما تهدف المنظومة إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة، كما أنها تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظف قدراتهم على الوجه الأمثل.





وأوضحت التضامن أن الأطراف الصناعية تتلاءم مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، كما أنها تساهم في دمجهم في التعليم بكل مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن