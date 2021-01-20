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رياضة

سباق الصدارة.. مانشستر يونايتد في ضيافة فولهام بالدوري الإنجليزي الليلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
يواجه مانشستر يونايتد اليوم، الأربعاء، نادي فولهام في سباق الحفاظ على الصدارة للشياطين الحمر ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة بين الفريقين الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كرافن كوتيدج.

ويقاتل اليونايتد منافسه الليلة، لمحاولة الحفاظ على صدارة الدوري ب37 نقطة،  بعد تعادل سلبي أمام حامل اللقب ومنافسه القوي، ليفربول، الأحد الماضي.

وسجل اليونايتد 8 فوز متتالي، مكنته من المنافسة، بينما يعاني فولهام في المركز 18 ب 12 نقطة فقط ليصبح مهددا بالهبوط.

ولم يتمكن فولهام من الفوز في آخر 11 مباراة جمعت الفريقين منذ عام 2009 .

ولم يسجل فولهام سوى ثلاثة أهداف في آخر سبع مواجهات له منذ مباراته ضد ليستر سيتي في نوفمبر الماضي.
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