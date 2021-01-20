بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:
مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|مسجد آل همام – السوالم – طهطا
|وزارة الأوقاف
|2.
|مسجد آل جاسر – طهطا
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|3.
|الميره – المعابدة الغربية – أبنوب
|وزارة الأوقاف
|4.
|النور المحمدي – الشنابلة – أبنوب
|وزارة الأوقاف
|5.
|الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|اللطيف الخبير – تل زايد – البداري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|11.
|أحمد سليمان البحري – سيدي سالم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|فجر الإسلام – الحامول
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|15.
|مسجد آل صابر – الغردقة
|جهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|16.
|الدهامات – طهما – العياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|17.
|الجلاء – الطود – م كوم حمادة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|18.
|البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.
|الرحمن – ع دنيال – الغرق قبلي – م إطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|20.
|الرحمن – الحسينية – أبو جندير – م إطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.
|عبد الله عبد الفتاح – أبو جندير – م إطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف الوادي الجديد
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|22.
|السلام بباريس – إدارة باريس
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|اسم المسجد وموقعه
|الجهة المنفذة
|23.
|الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي
|بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|آل غابة – الغابات – البلينا
|وزارة الأوقاف