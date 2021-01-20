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بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:


مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   مسجد آل همام – السوالم – طهطاوزارة الأوقاف
2.   مسجد آل جاسر – طهطاوزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.   الميره – المعابدة الغربية – أبنوبوزارة الأوقاف
4.   النور المحمدي – الشنابلة – أبنوبوزارة الأوقاف
5.   الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.   الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.   النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.   روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.  اللطيف الخبير – تل زايد – البداريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
11.  أحمد سليمان البحري – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.  فجر الإسلام – الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.  58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.  القبلي – قرية السبعين – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
15.  مسجد آل صابر – الغردقةجهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
16.    الدهامات – طهما – العياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.الجلاء – الطود – م كوم حمادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
18.البيطار – أبو شنب –إدارة أبشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. 

الرحمن – ع دنيال – الغرق قبلي – م إطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.   الرحمن – الحسينية – أبو جندير – م إطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.    

عبد الله عبد الفتاح – أبو جندير – م إطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف الوادي الجديد
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
22.السلام بباريس – إدارة باريسوزارة الأوقاف
 مديرية أوقاف أسيوط
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
23.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عديبالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة
مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
24.آل غابة – الغابات – البليناوزارة الأوقاف
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