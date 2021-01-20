بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:





مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. مسجد آل همام – السوالم – طهطا وزارة الأوقاف 2. مسجد آل جاسر – طهطا وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 3. الميره – المعابدة الغربية – أبنوب وزارة الأوقاف 4. النور المحمدي – الشنابلة – أبنوب وزارة الأوقاف 5. الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8. روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. اللطيف الخبير – تل زايد – البداري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 11. أحمد سليمان البحري – سيدي سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. فجر الإسلام – الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. 58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه التنفيذ 15. مسجد آل صابر – الغردقة جهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 16. الدهامات – طهما – العياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 17. الجلاء – الطود – م كوم حمادة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه التنفيذ 18. البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. الرحمن – ع دنيال – الغرق قبلي – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20. الرحمن – الحسينية – أبو جندير – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. عبد الله عبد الفتاح – أبو جندير – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م اسم المسجد وموقعه الجهة المنفذة 22. السلام بباريس – إدارة باريس وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م اسم المسجد وموقعه الجهة المنفذة 23. الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة

مديرية أوقاف سوهاج