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فن

بعد تصدرها التريند.. تعرف على سبب امتناع مي عز الدين عن الظهور إعلاميًا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:11 م
مي عز الدين
مي عز الدين
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشرات البحث بـ جوجل بسبب عيد ميلادها الـ 41 الذي صادف أمس الـ 19 من شهر يناير. 

واختفت مي عز الدين عن الأنظار منذ فترة طويلة واكتفت بمسلسلها الأخير " خيط حرير" .

أما عن سبب امتناعها عن الظهور إعلاميا لأنها تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام.

واستطاعت الفنانة مى عز الدين أن تخطف الأنظار إليها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى يعرض حاليا ويحقق نجاحا كبيرا.

 ويأتى هذا العمل بمثابة رد اعتبار لـ مى عز الدين التى لم تحقق نجاحا كبيرا فى أعمالها الأخيرة خاصة مع ابتعادها عن السينما. 


تألقت مى عز الدين فى مسلسل خيط حرير نظرا لكونه من الأعمال التى كتبت بشكل جيد فضلا عن عرضها خارج السابق الرمضانى وهو ما أتاح فرصة لمشاهدتها بشكل مختلف كما استطاعت مى عز الدين ان تستعيد جزءا كبيرا من بريقها من خلال شخصية مثيرة للجدل ابدعت فى تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

مى عز الدين وتعاونها مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج ابراهيم فخر : 
قال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائفا من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.

بينما أكد إبراهيم فخر أنه كان قلقا بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسى للدرما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاحا كبيرا وصنع موسما خاصا، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، وأن شركة سينرجى تبذل مجهودا كبيرا فى صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.

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