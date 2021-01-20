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محافظات

أمطار غزيرة بالدقهلية وعزوف صيادي المنزلة عن الصيد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 شهدت قرى ومراكز محافظة الدقهلية هطولا للأمطار بغزارة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديدة.

وقام عدد من أصحاب المحلات بإغلاق الأبواب وخلت الأسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الأمطار الغزيرة.
فيما عزف عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة تخوفًا من تقلب الطقس من حين لآخر والأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك. 

فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.

و استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، لتطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه أولا بأول نظرا لهطول الامطار بغزاره منذ فجر اليوم وحتى الآن.


أمطار غزيرة بالدقهلية وعزوف صيادي المنزلة عن الصيد
أمطار غزيرة بالدقهلية وعزوف صيادي المنزلة عن الصيد
أمطار غزيرة بالدقهلية وعزوف صيادي المنزلة عن الصيد
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