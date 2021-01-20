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فن

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:19 م
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
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شروق ابراهيم
استقلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز طائرتها الخاصة من أجل السفر الى العاصمة واشنطن حيث ستشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. 

وصرح اليكس رودريجرز ، خطيب جينفير لوبيز إن النجمة العالمية تشعر بتوتر كبير أكثر مما شعرت به خلال حفل بطولة  Super bowl الذي اقيم العام الماضي بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا.

وصرح القائمون على الحفل بأن ليدي جاجا سوف تشارك في أداء النشيد الوطني الامريكي، كونها من أكثر النجوم الذين دعموا جو بايدن في حملته الانتخابية، بالاضافة الى تقديم جينفير لوبيز عرضا غنائيا. 

واحتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديموقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري.

ونشرت ليدي جاجا ، صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت اليه رسالة قائلة :" جو بايدن والشعب الامريكي أنتم أعطيتم للعالم درس في الطيبة والشجاعة لم يحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".

ونشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز فيديو لها وهي تبكي بسبب فوز جو بايدن معبرة عن فرحتها بفوزه والاطاحة بـ دونالد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة  فور اعلان فوزه ،كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي  منحتموها لي".

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور
جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور
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