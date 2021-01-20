وزير التعليم يكشف تفاصيل تدشين مصانع للفصول الذكية والاستثمار في بنوك الأسئلة

قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن التعليم أونلاين أصعب من الورقي لأن ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.





وأضاف وزير التربية و التعليم خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "لدينا بنوك لامتحان أولادنا موضحا أن تجريب ذلك في الصف الأول الثانوي و الثاني الثانوي بالإمكانيات التي نمتلكها ، قائلا :" أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات و نجحت فيها مصر و لذلك نشكر وزارة الاتصالات".





وقال وزير التربية و التعليم إن هناك فريقا ضخم يبني التعليم الجديد و فريقا يبني التحول الرقمي بخلاف فريق آخر يقوم ببناء الأبنية ، كاشفا عن أن الدولة المصرية تحتاج مايقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من أبنية و فصول ، قائلا: " نحصل فقط على عشر هذا الرقم و نحتاج " 250 ألف فصل ويتم بناء 15 فقط في العام الواحد و يتآكل كل هذا في الزيادة السكانية " ، موضحا أن هناك زيادة 800 الف طفل سنويا متسائلا " يقعدوا فين ".





وكشف عن أن الدولة تبني فكرة تدشين الفصول الذكية التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات أو غير ذلك، مستطردا " لدينا نموذج و سيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر، مضيفا " الفصل يتم تسليمة جاهز على المفتاح وينتج مئات الآلاف من الفصول المتكاملة، موضحا أن هذا مشروع موازي لمشروزع البناء التقليدي.