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أخبار العالم

سلالة كورونا المتحورة تصل الصين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:43 م
سلالة كورونا المتحورة
سلالة كورونا المتحورة تصل الصين
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، ظهور أول إصابات بسلالة كورونا المتحورة في بريطانيا.

ووفقا لـ "جلوبال تايمز"، قالت السلطات في بكين إنه تم العثور على حالتي إصابة بسلالة كوفيد-19 المتحورة في منطقة داشينج بالعاصمة الصينية 

وأشارت السلطات إلى أن السلالة هي نفسها، التي ظهرت في المملكة المتحدة، لذا من المحتمل أنه قد تم استيرادها من الخارج.

وقد قررت السلطات الصين، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق جزئي في 5 مقاطعات بالعاصمة بكين، وذلك بعد تسجيل إصابات بكورونا.

وجاء القرار بعد ظهور حالات قليلة من كوفيد-19 في المدينة. وفقًا للتقارير، تم اكتشاف سبع إصابات بفيروس كورونا في منطقة داشينج الجنوبية في 20 يناير، مما أدى إلى الإغلاق. 

وسيمنع الإغلاق الجزئي 1.6 مليون من سكان المنطقة على الأقل من مغادرة بكين حتى إشعار آخر.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فقد عززت حكومة مدينة بكين قواعد الحجر الصحي للمسافرين الأجانب بعد أن سجلت البلاد أكثر من 100 حالة جديدة كل يوم خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن سلطات بكين أعلنت في مؤتمر صحفي يوم أمس  الثلاثاء أنه سيتعين على الأجانب اتخاذ تدابير إدارة صحية بعد هبوطهم في المدينة. وتشمل ذلك 14 يومًا من الحجر الصحي في الفندق ، تليها سبعة أيام من الحجر الصحي المنزلي ، وفترة مراقبة صحية لمدة سبعة أيام حيث لم يتمكنوا من حضور التجمعات العامة.

وفي السابق ، لم يكن المسافرون مضطرين إلى الخضوع لفترة المراقبة الصحية الإضافية البالغة سبعة أيام.

قالت بكين إنها ستحقق مع جميع الأفراد الذين دخلوا المدينة من الخارج اعتبارًا من 10 ديسمبر وأغلقت محطة مترو أنفاق بعد الإبلاغ عن أكبر قفزة يومية في حالات COVID-19 الجديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتأتي هذه الإجراءات وسط ما أصبح أخطر تفشي لـ كوفيد-19 في البلاد منذ مارس 2020. كما أنه يسبق موسم عطلة رأس السنة القمرية الصيني الجديد في فبراير، حيث يسافر مئات الملايين، مما يثير مخاوف من حدوث موجة كبيرة أخرى من الفيروس وإعادة البلاد إلى طريق مسدود منهك.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 103 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
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