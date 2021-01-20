طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تبنت نظاما جديدا في التعليم، لاسيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، مشيرًا إلي أن النظام الجديد يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل المجتمع المصري إلي مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويكون لدينا كم من العلماء الذين يستطيعون حل مشاكل العالم.









وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم البدء في بنك المعرفة والذي يعد العمود الفقري للتعليم حيث يضم كما ضخما من المعارف وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري وليس مجموعة محددة، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة ومنذ عام 2014 وتم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.





وتابع شوقي، أن مصر انطلقت في إعداد المنظومة التعليمة الجديدة مثلما خضنا الغمار في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لاسيما وأننا وجدنا أن نفس نظام التعليم الذي أخرج "نجيب محفوظ" الذي كان قائما علي المعرفة لم يكن هو النظام الذي شهدناه قبل الانطلاق في عملية التطوير بل كان قائما علي ثقافة الشهادات.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد.





ونوه إلى أن أي تنفيذ لنظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10سنوات، منوها إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة (رابعة ابتدائي) كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي ( سادسة ابتدائي).





وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد مع العمل في مراحل التعليم القديم حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدا أن الوزارة تسير في الاتجاه الأصعب ولم نسير في مسألة التعديل.





وأوضح أن نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس السيسي إلى تنفيذ في مصر يسير بنجاح كبير جدا حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية وتعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة والرئيس السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 شهور.





وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به في الدول العربية، كاشفا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.