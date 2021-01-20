ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:46 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تبنت نظاما جديدا في التعليم، لاسيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، مشيرًا إلي أن النظام الجديد يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل المجتمع المصري إلي مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويكون لدينا كم من العلماء الذين يستطيعون حل مشاكل العالم.


وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم البدء في بنك المعرفة والذي يعد العمود الفقري للتعليم حيث يضم كما ضخما من المعارف وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري وليس مجموعة محددة، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة ومنذ عام 2014 وتم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.

وتابع شوقي، أن مصر انطلقت في إعداد المنظومة التعليمة الجديدة مثلما خضنا الغمار في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لاسيما وأننا وجدنا أن نفس نظام التعليم الذي أخرج "نجيب محفوظ" الذي كان قائما علي المعرفة لم يكن هو النظام الذي شهدناه قبل الانطلاق في عملية التطوير بل كان قائما علي ثقافة الشهادات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد.

ونوه إلى أن أي تنفيذ لنظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10سنوات، منوها إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة (رابعة ابتدائي) كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي ( سادسة ابتدائي).

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد مع العمل في مراحل التعليم القديم حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدا أن الوزارة تسير في الاتجاه الأصعب ولم نسير في مسألة التعديل.

وأوضح أن نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس السيسي إلى تنفيذ في مصر يسير بنجاح كبير جدا حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية وتعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة والرئيس السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 شهور.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به في الدول العربية، كاشفا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.
طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل تكشف اهتمام الرئيس السيسي بتوفير تعليم جيد للمواطنين

بشرة لطلبة ابتدائي ووقف الدراسة أسبوعين ورسالة عاجلة لأولياء الأمور .. وزير التعليم يسيطر على السوشيال ميديا

أحمد موسى يشيد بالمدارس اليابانية في مصر.. ووزير التعليم يشكره على الهواء

وزير التعليم أمام البرلمان: لدينا 23 مليونا من الطلاب ومليون ونصف من المعلمين في المنظومة

شوقي لـ النواب: هدفنا تحويل التعليم من الحصول على الدرجات إلى العلم والمعرفة وبناء الشخصية

طارق شوقي: الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها.. فيديو

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

قالوا لـ صدى البلد.. مصدر يكشف حقيقة الاعتداء على محمد رمضان في الشارع.. وبطرس دانيال: إعلان الأفلام المشاركة بمهرجان المركز الكاثوليكي الشهر المقبل

تحليل PCR .. تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الأردن بسبب فيروس كورونا

دراسة: أعراض في العين تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور