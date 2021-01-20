وزير التعليم: 130 مليار جنيه تحل مشكلة الكثافة في الفصول | صور

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم: إن الاهتمام الملكية الفكرية في المناهج و نظم التعليم التي تضعها الوزارة هو أمر سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا.





وأضاف شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء المخصصة لبيان الوزارة أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوكهم في الخارج ، و هذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع ان نبيع هذه الأسئلة لدول خارجية.





و تابع :" استطعنا ان نقدم 10 و نص مليون امتحان إلكرتوني العام الماضى، لأولى و ثانية ثانوي و هو اكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم".





و قال " شوقى " ان متوسط عدد الطلاب في الفصل يتراوح من 42 الى 45 و ده عدد كبير و في مدارس فيها 70 و 80 طالب في الفصل ، الامر الذى دفعنا الى تطبيق فكرة الفراغات الذكية او الفصول الذكية ".





و أضاف : " نحتاج الى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول ، و كل عام ناخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه يعنى احنا بنحل عشرها ففط ، لأننا محتاجين 250 الف فصل ،و نبنى 15 الف فصل سنويا ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده ، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده "





و تابع : " البناء التقليدي للفصول توجهنا به صعوبة في توفير اراضى مناسبة ، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة ، و هناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة في شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة ، و سنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات و فصول للتعليم موازى للبناء التقليدي ".





و قال " شوقى " أن التعليم الفني هو أمل مصر في التقدم الاقتصادى ، و لدينا ثقافة قديمة ان النجاح في مصر انى اطلع ابنى دكتور و مهندس ، و لكن في الدول المتقدمة كاليابان هذا غير موجود اغلبهم بتجهون للتعليم الفني ، فالموروث لدينا صعب و الرؤية لم تكن مناسبة و حاولنا تقديم شكل جديد بنظام التكنولوجيا التطبيقية و عقدنا شراكة "عشان اتأكد من انه شغل حقيقي" و الطلبة يلتحقون بالعمل عقب التخرج مباشرة.





و أضاف : " لدينا 2000 مدرسة في التعليم الفني نحاول بناء تعليم فنى نسخة ثانية جديدة ، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس طلبوا تحويل كل مدارسهم الى تكنولوجيا تطبيقية ".





و أشار الى تجربة الأبحاث خلال فترة كورونا و انها كانت حلا للأزمة ، قائلا : " المشكلة ان الأبحاث كانت بتتباع على الرصيف و اللى بيشتريها أولياء الأمور مش الطلبة ، و انا أقول لهم سيبوهم يتعلموا ما تحاولش تنجحه بالعافية هينجح و الله بس سيبوا يتعلم ، و للأسف دى ثقافة أولياء أمور الان ، أمهات بتشترى بحث لابنها اللى نايم في البيت و لو ماعملوش كده كنا كررناها تانى ".





ولفت إلى أنه تم تصنيف مصر في أول 3 دول عبروا من كورونا بنظامهم التعليمى بتنفيذ 10 مليون امتحان الكترونى .