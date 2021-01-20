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رياضة

نرفزة ملعب.. الزمالك عن واقعة أشرف بن شرقي بمباراة الجونة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، على واقعة أشرف بن شرقي، نجم الفريق، أمس، الثلاثاء، عقب استبداله بمباراة الفريق أمام الجونة، مشددا على أن ما حدث مجرد "نرفزة ملعب" وتحدث دائما، ولكن اللاعب دخل غرفة الملابس وعاد لمتابعة المباراة مره أخرى.


وأكد أشرف قاسم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن شيكابالا، قائد الفريق، قام بدوره واحتوى غضب بن شرقي، مشددا على أن العصبية واردة داخل الملعب ولكن مع ضرورة احترام قرار المدير الفني.


وقال إن الزمالك حاليا يسعى لـ حصد الـ 3 نقاط في كل مباراة، بالإضافة لتقديم أداء جيد، مشددا على أن جميع لاعبي الفريق لديهم إصرار على الفوز بجميع مباريات الدوري المصري.


أما عن إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبي، فأكد أن الزمالك لن يتعاقد مع أي مهاجم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القائمة لا يوجد بها مكان لمهاجم أجنبي، بالإضافة لفشل صفقة احتراف مصطفى محمد، نجم الفريق.


وأضاف أن الفترة الماضية كانت هناك مفاوضات لضم حسام حسن، مهاجم سموحة، ولكن المغالاة المادية أدت لفشل الصفقة تماما.


أما عن فرجاني ساسي ومصطفى محمد، نجما الفريق، فأكد أنهما يسعيان لـ تقديم أداء جيد مع الفريق وتم غلق ملف رحيلهما عن الفريق تماما.


وعن واقعة غضبه من تيشيرت الزمالك الجديد، أكد أن هناك اتفاقا لتصميم شكل جديد للتيشيرت، ولكن حتى الآن لم يظهر للنور، مشددا على أن الحديث عن غضبه من الشكل الجديد أمر عارٍ عن الصحة.

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