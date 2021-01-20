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أخبار البلد

وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك والتابعة لمعهد بحوث البساتين في إطار رؤيته لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة،  يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

وناشد القصير بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين مع توفير كافة الخدمات بالحديقة.

ويأتي ذلك انطلاقا من الجهود التي تبذلها  الوزارة حاليا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وقال القصير إن الحديقة التي تقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة متميزة بالزمالك يجب استغلالها على الوجه الأمثل حيث تحتوى على بعض النباتات والأشجار النادرة وكذلك  الصوب الزراعية الملكية.
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