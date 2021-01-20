مشروب طبيعي مذيب للبلغم ومهدئ للسعال

مذيب للبلغم ومهدئ للسعال . يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالى لنزلات البرد والكحة الشديدة ،المصاحبة للبلغم ،لذلك عليهم تناول مشروب طبيعي يعتبر بمثابةومهدئ للسعال .





مذيب البلغم وطارد للمخاط، وهو عبارة عن الأتي : كشف موقع "هيلث كير" الأمريكى قدم مشروبا طبيعيا بديلا لأدويةوطارد للمخاط، وهو عبارة عن الأتي :









ورق الجوافة

ملعقة صغيرة جنزبيل

ماء

نصف ملعقة عشبة البرقوش

عسل





طريقة التحضير:





فى وعاء عميق تُغلي المكونات السابقة وتترك جانبا وتغطى حوالى ساعة ثم تصفية المشروب وتناول كوبا منه في المساء، وآخر على الريق؛ فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخنا حسب الرغبة.



