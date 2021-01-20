مشروب طبيعي مذيب للبلغم ومهدئ للسعال

يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالى لنزلات البرد والكحة الشديدة ،المصاحبة للبلغم ،لذلك عليهم تناول مشروب طبيعي يعتبر بمثابة مذيب للبلغم ومهدئ للسعال .
كشف موقع "هيلث كير" الأمريكى قدم مشروبا طبيعيا بديلا لأدوية مذيب البلغم وطارد للمخاط، وهو عبارة عن الأتي :
ورق الجوافة
ملعقة صغيرة جنزبيل
ماء
نصف ملعقة عشبة البرقوش
عسل
طريقة التحضير:
فى وعاء عميق تُغلي المكونات السابقة وتترك جانبا وتغطى حوالى ساعة ثم تصفية المشروب وتناول كوبا منه في المساء، وآخر على الريق؛ فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخنا حسب الرغبة.
الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على التخلص من البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق، حتى أنه قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق