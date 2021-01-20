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أستاذ تمويل: توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بمعدل كبير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:09 م
الإقتصاد المصرى
الإقتصاد المصرى
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصرى متوقع له أن ينمو بمعدل كبير، بالتالي ينتقل فى إطار مصاف الدول الأكثر نموا على المستوى الدولى.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبيل جائحة كورونا مصر كانت تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط بـ5.6% وكانت ثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم.

وتابع أنه عندما أتت الجائحة مصر حافظت على الترتيب فى معدل النمو، لافتا إلى أنه يعتبر رسالة مهمة أن الاقتصاد المصرى أستوعب الأزمة الخاصة بكورونا، مما يعد فى حد ذاته يعتبر أمرا.

وأكد أن الاقتصادات القوية هى التى تتحمل الصدمات الكبيرة، متابعا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع الاقتصاد فى مرحلة مهمة تتجه جميعها لمزيد من التحسن.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها منهج للتعامل مع الأزمات، مضيفا إلى أنه كان هناك قرار صائب من الحكومة المصرية فى بداية الأزمة بعدم غلق نشاط الاقتصادي.

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