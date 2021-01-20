محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجازر شبين الكوم وجنزور

تابع اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر ضمن المرحلة الأولي وهي مجزر شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت 11 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ومجزر جنزور ببركة السبع بتكلفة 15 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70 %.





وذلك لتذليل كافة المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.





يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة المنشآت الحيوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وإنشاء ورفع كفاءة 8 مجازر علي مستوي المحافظة وهم مجزر شبين الكوم ، مجزري جنزور و شنتنا ببركة السبع ، مجزري ميت بره وشبرابخوم بقويسنا ، مجزر كفر داود بالسادات ، مجزر مدينة السادات ، مجزر سمادون بأشمون.





ومن جانبه أضاف محافظ المنوفية أن الدولة تسعي للقضاء علي ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية.



