وزيرة البيئة: إجراء تقييم بيئي لمنطقة جنوب البحر الأحمر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية بصدد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إيكو إيجيبت بالإضافة إلى إجراء تقييم بيئى إستراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر مع العمل على تحديث نموذج تطوير شامل لمعايير الإستدامة في قطاع الفنادق السياحية ضمن الدراسة الفنية المتخصصة لقطاع الفنادق في مصر وذلك فى إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة البيئية ودمج معايير السياحة المستدامة بها فى مصر محليا و عالميا.





وأضافت أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية قام خلال عام 2020 بالإعداد للحملة الوطنية "إيكو إيجيبت" والتي تهدف إلي الترويج إلي السياحة البيئية والمحميات الطبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ علي البيئة البحرية بالبحر الأحمر لدعم السياحة المستدامة.



