جامعة الفيوم تستقبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه من المقرر أن تستقبل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في ندوة علمية لطلبة وطالبات الجامعة تحت عنوان: "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل"، بقاعة الاحتفالات الكبرى.





وأضاف شديد أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018 وتتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتولى رئاستها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وتهدف الهيئة إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.





وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أنه من المقرر مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية في المجالات المختلفة سواء التعليمية أو البحثية إضافة إلى إمكانية تدريب طلاب الجامعة من التخصصات ذات الصلة بمجالات عمل الوكالة.







