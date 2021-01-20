جامعة الفيوم تستقبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه من المقرر أن تستقبل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في ندوة علمية لطلبة وطالبات الجامعة تحت عنوان: "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل"، بقاعة الاحتفالات الكبرى.
وأضاف شديد أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018 وتتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتولى رئاستها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتهدف الهيئة إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أنه من المقرر مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية في المجالات المختلفة سواء التعليمية أو البحثية إضافة إلى إمكانية تدريب طلاب الجامعة من التخصصات ذات الصلة بمجالات عمل الوكالة.
من جانب اخر يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة ، لأساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد، حيث جاءت التعيينات على النحو التالي:
الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها ، و الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، والدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا، و الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذ في علوم المصريات بجامعة حلوان ، و الدكتورة منال هلال أيوب جرجس، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، و الدكتورة سحر عبد المنعم محمد أحمد عطية، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و الدكتور فخري الدين علي محمد الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
و الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية السابق، وأستاذ الأصول والفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.
ويتمنى الدكتور أحمد جابر شديد لهم دوام التميز والرقي والتقدم، وأن يسدد الله خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير لرفعة مصرنا الحبيبة.