رئيس البرلمان يحيل بيان طارق شوقي للجنة التعليم..و يطالب بإعداد تقرير وعرضه على المجلس

أحال المستشار حنفي جبالي وزير التربية و التعليم بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020 و الخطة المستقبلية للجنة التربية و التعليم لاعداد تقرير و عرضه على المجلس.





وأكد د. طارق شوقي وزير التربية و التعليم أن وزارته قامت بتطوير المناهج بالتعاون مع الشركات الكبرى و تعليم مختلف ووضع هذا النموذج على ارض الواقع.





و أضاف : "تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة"، مشددا على ضرورة تحرك الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية الجديدة التي تبنتها مصر، والتي اعتمدت علي تطوير المناهج بشكل أساسي.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.





وقال وزير التربية و التعليم كنا نسابق الزمن لتحقيق هذا الإنجاز و الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تنفيذ التطوير في سنة و تطوير المهارات الحياتية و إدارة الذات و احترام التنوع وقال الوزير خلال الجلسة العامة دول عربية تطلب اعتماد هذا كمنهج تعليم لديهم.





وقال الوزير أن التطوير الذي قامت به وزارته أعتمد على تعدد مصادر التعلم و الا يجب أن يكون مصدر تعلم واحد و هو الكتاب ، لافتا الي ان هناك تطوير تكنولوجي مضيفا :" الوزارة اختارت الطريق الأصعب بإلغاء نظام الحفظ و التقييم عبر طرق حديثة".





وقال الوزير :لا يجب ان نترك البلاد فريسة للحفظ والتلقين و حرام ان نترلاك الأولاد في هذه المشكلات ، وانما تطوير طريقة التعلم و التقييم خاصة في النظام الثانوي.





وقال د. طارق شوقي وزير التربية و التعليم أن التعليم اونلاين اصعب من الورقي لان ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.





وأضاف وزير التربية و التعليم لدينا بنوك لامتحان أولادنا موضحا أن تجريب ذلك في الصف الأول الثانوي و الثاني الثانوي بالامكانيات التي نمتلكها مضيفا " أجرينا 10 مليون امتحان على الشبكات و نجحت فيها مصر و لذلك نشكر وزارة الاتصالات.





وأوضح وزير التربية و التعليم أن هناك فريق ضخم يبني التعليم الجديد و فريق يبني التحول الرقمي بخلاف فريق اخر يقوم ببناء الأبنية وكشف أن الدولة المصرية تحتاج مايقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من ابنية و فصول.





و أضاف :" نحصل فقط على عشر هذا الرقم و أضاف نحتاج " 250 الف فصل و يتم بناء 15 فقط في العام الواحد و يتأكل كل هذا في الزيادة السكانية " ، موضحا ان هناك 800 الف طفل سنويا ينضم لمنظومة التعليم ، متسائلا " يقعدوا فين ".