للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. محافظ قنا يعاين طبقة الأساس بطريق الأشراف

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، طريق قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا،حيث عاين طبقة الأساس الخاصة بالطريق" التربة الزلطية" وتم أخذ عينات منها وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.





رافقه خلالها المهندس محمد نبيل، مدير مديرية الطرق والنقل و اللجنة الفنية لاستلام الطرق الاقليمية بنطاق المحافظة والمكونة من" دكتور بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة ومهندس من الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس من مديرية الطرق والنقل بقنا ومهندس من ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة".





وقام محافظ قنا، بالسير على الاقدام بطول الطريق والبالغ ٧ كيلو متر للتأكد من مطابقة الطريق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة، موضحًا أن الطريق يبدأ من مزلقان الرياح حتي قرية الاشراف القبلية بتكلفة مالية تصل إلى ١١ مليون جنيه.





وشدد محافظ قنا، علي أعضاء اللجنة بضرورة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مؤكدًا أنه لن يتم إستلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة.





وأكد الداودي، على أن محافظة قنا شهدت مؤخرًا طفرة كبيرة في قطاع الطرق، حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق الجديدة، يأتي على رأسها محور الشهيد باسم فكرى، بالإضافة إلى إعادة رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لزيادة معدلات الأمان والسلامة بها.





و أشار الداودى، إلى أن مجموع أطوال الطرق التى تم رصفها مؤخرا بلغ حوالى 1000 كم ما بين طرق جديدة و إعادة رصف طرق قائمة يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





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