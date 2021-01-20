برلماني لـ وزير التعليم: كيف يتم حساب رواتب المدرسين على أساسي ٢٠١٤ والخصم على أساس 2020

طالب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأربعاء، تعيين الـ 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح فى أعداد المعلمين.





وأضاف "منصور" في كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أنه تم عمل مسابقة جديدة ولم يعين منهم أحد لتوظيف ١٢٠ الف معلم ، وقد صرح الوزير سابقًا بوجود عجز ٣٢٠ ألف ، كما صرح أيضًا بأن الوزارة وفرت مبلغ ١.٦ مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم ٤٠٠ الف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتي الأن .

وتساءل النائب، قائلًا: كيف يتم حساب الرواتب على أساسى ٢٠١٤ فى حين الخصم يتم علي أساس 2020، مشيرًا إلي أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الارقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول ٤٢ طالب ؟





كما تسائل النائب ، عن موقف السبورة الذكية التى تم شراؤها بملايين الجنيهات ، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور ( بدون قبض وبدون تثبيت) .





وطالب عضو مجلس النواب ، بعمل تدريب للاخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلي تقديم خدمة طبية باسعأر مرتفعة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثمارى مع تخفيض ٢٥ % وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد .



