ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني لـ وزير التعليم: كيف يتم حساب رواتب المدرسين على أساسي ٢٠١٤ والخصم على أساس 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:25 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
 
طالب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خلال الجلسة  العامة لمجلس النواب ، اليوم الأربعاء، تعيين الـ 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح فى أعداد المعلمين.

 وأضاف "منصور" في كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أنه تم عمل مسابقة جديدة ولم يعين منهم أحد لتوظيف ١٢٠ الف معلم ، وقد صرح الوزير سابقًا بوجود عجز ٣٢٠ ألف ، كما صرح أيضًا بأن الوزارة وفرت مبلغ ١.٦ مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم ٤٠٠ الف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتي الأن .
 
 وتساءل النائب، قائلًا: كيف يتم حساب الرواتب على أساسى ٢٠١٤ فى حين الخصم يتم علي أساس 2020، مشيرًا إلي أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الارقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول ٤٢ طالب ؟

كما تسائل النائب ، عن موقف السبورة الذكية التى تم شراؤها بملايين الجنيهات ، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور ( بدون قبض وبدون تثبيت) .

 وطالب عضو مجلس النواب ،  بعمل تدريب للاخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلي تقديم خدمة طبية باسعأر مرتفعة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثمارى مع تخفيض ٢٥ % وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد .

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك بنود عديدة فيما يخص العملية التعليمية تحتاج للمناقشة بلجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ، ومنها ، ( مشكلة الثانوية التراكمية - مشاكل التابلت والانترنت - التعليم الفني واحتياجاته - مشاكل مسئولى المتابعة - تأخر صرف مكافأة الامتحانات - الدمج والاهتمام بذوى الاعاقة والبالغ عددهم ١٧٠ الف طبقًا لتصريح الوزير - زيادة مصاريف المدارس الخاصة - رواتب المدرسين بالمدارس الخاصة - تأخر صرف العلاوات ) .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدد بها المرتب.. برلمانية تطالب بصياغة عقود ملائمة للمدارس الخاصة

مارجريت عازر: معلمو المدارس الخاصة من أولويات الوزارة وتوثيق عقودهم ضروري

المعلمين تطلق مبادرة لتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة.. ونواب: أكثر من ١١٠ آلاف معلم تم تعيين ٢٠٪؜ منهم فقط.. والدولة أعطت بدلات وحوافز ووضعتهم في أولوياتها

وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 301784 معلما

مفاجآت الكريسماس.. زيادة رواتب المعلمين وصرف باقي العلاوات الخمس

ترقية 15988 معلمًا وأخصائيًا بالتربية والتعليم في أسيوط

ترشيحاتنا

لا حصانة لمن لا يصون لسانه.. فريدة سيف النصر لبرلماني وصف الفنانين بالمفسدين في الأرض

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي

شاهد.. ترامب يغادر واشنطن وبحوزته الحقيبة النووية

القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة