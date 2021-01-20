مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر عن قيام جمعية الاورمان مكتب الاقصر بتوزيع مساعدات عينية على جميع مراكز ومدن المحافظة .
وأكد العميد ابراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر أن التوزيع فى مراكز اسنا والطود وارمنت والقرنة والاقصر والبياضية بدأ من يوم 17يناير الجارى ويستمر حتى 11مارس القادم ، ليستفيد جميع الحالات المستحقة بمحافظة الاقصر.
وأضاف صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن العمل سيكون من خلال 170جمعية خيرية مشهرة لتحقيق الانتشار الواسع للمساعدات والاستفادة لجميع الاسر المستحقة .
يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ، والذى يثمن الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى الوقوف جنبا إلى جنب لبناء حياة كريمة للإنسان.