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محافظات

مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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شمس يونس
 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر عن قيام جمعية الاورمان مكتب الاقصر  بتوزيع  مساعدات عينية على جميع مراكز ومدن المحافظة .

وأكد العميد ابراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر أن التوزيع فى مراكز اسنا والطود وارمنت والقرنة والاقصر والبياضية بدأ  من يوم 17يناير الجارى ويستمر حتى 11مارس القادم ، ليستفيد جميع الحالات المستحقة بمحافظة الاقصر.


وأضاف صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن العمل سيكون من خلال 170جمعية خيرية مشهرة لتحقيق الانتشار الواسع للمساعدات والاستفادة لجميع الاسر المستحقة  .

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم  محافظ الاقصر ، والذى يثمن الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى الوقوف جنبا إلى جنب لبناء حياة كريمة للإنسان.
مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور
مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور
مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور
مساعدات عينية من أورمان الأقصر للأسر الأكثر احتياجاً.. صور
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