يعزز صحة العظام.. اكتشف فوائد فيتامين د

يعد فيتامين د من اهم العناصر الغذائية التى يجب توفيرها للجسم حتى يظل صحيا خاليا من الامراض وفي مقدمتها امراض الهشاشة وضعف الاسنان والعظام.





ووفقا لما ذكره موقع " medicinenet " يمكن أن يعزز فيتامين د نظام المناعة لديك ، ويدعم وظائف العضلات ، ويحافظ على صحة قلبك ، ويساعد في نمو الدماغ، قد يقلل فيتامين د أيضًا من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد والاكتئاب.





فيتامين د يعزز صحة العظام

يحتاج جسمك إلى فيتامين د للمساعدة في امتصاص الكالسيوم والفوسفور في نظامك الغذائي الذي يصنع عظامًا قوية، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين د في فقدان العظام وانخفاض كثافة العظام وزيادة فرص الإصابة بكسر العظام، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د ، كساح الأطفال وحالة تسمى لين العظام عند البالغين، قد تشمل الأعراض الضعف وآلام العظام.





فيتامين د وإنقاص الوزن

السمنة عامل خطر لانخفاض مستويات فيتامين د لأنه كلما زاد وزنك ، كلما احتاج جسمك إلى المزيد من فيتامين د، أظهرت الدراسات أيضًا أن نقص فيتامين د قد يزيد من خطر إصابتك بالسمنة في وقت لاحق من الحياة. وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن النساء اللائي لديهن مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونن أكثر عرضة لزيادة الوزن، قد يعمل فيتامين د والكالسيوم كمثبطين للشهية أيضًا.





نقص فيتامين د والاكتئاب

قد يكون هناك ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د والاكتئاب ، لكن الدراسات تظهر نتائج مختلطة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، تم ربط مستقبلات فيتامين د في الدماغ بتطور الاكتئاب. قد لا يقي فيتامين د نفسه من الاكتئاب ، لكن المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب مع فيتامين د قد يساعدون في تقليل أعراض الاكتئاب.

فيتامين د والتصلب المتعدد يبدو أن ارتفاع مستويات فيتامين د في الدم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتصلب المتعدد (MS)، أظهرت دراسة حديثة أن فيتامين د قد يبطئ من تطور المرض ، على الرغم من أن العلاقة بين الفيتامين والتصلب المتعدد غير واضحة، من غير المعروف ما إذا كانت المستويات المنخفضة من فيتامين د تسبب مرض التصلب العصبي المتعدد أو نتيجة للمرض.

يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر شيوعًا في المناطق الواقعة شمال خط الاستواء ، مما يشير إلى أن كمية أشعة الشمس التي يتلقاها المرء مرتبطة باحتمالية الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. يكون الأشخاص أقل عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إذا كان لديهم مستويات أعلى من فيتامين د وقد يكون التكميل بفيتامين د مفيدًا لمرضى التصلب اللويحي ، ولكن لم يتم تحديد الجرعة بعد.

فيتامين د ومرض السكري داء السكري من النوع 2 هو حالة لا يستخدم فيها الجسم الأنسولين بشكل صحيح ويمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، يبحث الباحثون فيما إذا كان فيتامين د يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم ، ويساعد الكالسيوم على إدارة السكر في الدم، لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من حياتهم ، لكن الرابط ليس قاطعًا هوناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين د يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.



