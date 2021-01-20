أوباما وكلينتون يصلان إلى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرؤساء الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد وصل أوباما وزوجته، وكلينتون وزوجته إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في تنصيب بايدن.



