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أخبار العالم

أوباما وكلينتون يصلان إلى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:20 م
بيل كلينتون وباراك
بيل كلينتون وباراك أوباما
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محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرؤساء الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد وصل أوباما وزوجته، وكلينتون وزوجته إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في تنصيب بايدن.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بتوقيت الولايات المتحدة والسابعة مساءً بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيكون الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب أول رئيس منذ عقود يغيب عن حفل تنصيب خليفة بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.

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