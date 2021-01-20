ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مايك بنس يترك رسالة لـ كامالا هاريس في البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:16 م
مايك بنس وكامالا
مايك بنس وكامالا هاريس
Advertisements
محمد عثمان
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، ترك رسالة إلى، كامالا هاريس، التي ستخلفه في منصبه كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، تركا رسالتين مشابهتين لبايدن وزوجته في البيت الأبيض.

ويعد ترك خطاب للرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض، ضمن التقاليد التي اعتاد عليها رؤساء أمريكا السابقون عند مغادرتهم منصبهم، حيث يتمنون في الخطاب التوفيق للرؤساء الجدد، ويقدمون لهم النصائح.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يشعل الحرائق لرئيس أمريكا القادم.. كوارث في العراق وأفغانستان ومشكلات مع الصين وإيران.. ومقربون من البيت الأبيض: الإدارة الحالية قررت كسرعظام بايدن

بايدن يعلن عن أسماء جديدة لكبار مساعديه في البيت الأبيض

استقالة إليسا فرح مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض

لطمأنة الأمريكان.. بايدن يتلقى لقاح كورونا علنا .. الاثنين

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

نائبة بايدن تستعد للاستقالة من هذا المنصب

ترشيحاتنا

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

نهائيا.. الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على المواد

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم